17.07.2025 14:13 Рита Парфенова

Під Харковом в кареті «швидкої» народилася дитина

У Чугуївському районі просто в автомобілі екстреної медичної допомоги народилася здорова дівчинка. Медики прийняли пологи під час транспортування до лікарні.

У ніч на 16 липня 2025 року в Чугуївському районі Харківської області медики екстреної медичної допомоги прийняли пологи прямо в салоні автомобіля. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Бригада №2203 Чугуївського відділення у складі парамедика Анатолія Талашка та екстреного медичного техніка Євгена Коншина виїхала на виклик з приводу пологів на 39 тижні вагітності.

Під час транспортування до лікарні, приблизно о 23:00, у кареті «швидкої» народилася дівчинка. Її вага склала 3200 грамів, зріст — 48 см. Стан новонародженої за шкалою Апгар оцінили у 8–9 балів.

Пологи пройшли без ускладнень. Після надання необхідної допомоги мама та немовля були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня бригада екстреної медичної допомоги №1707 успішно прийняла пологи в кареті швидкої допомоги під час транспортування пацієнтки до лікарні.