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17.07.2025  14:21   Рита Парфенова

З підвалу багатоповерхівки Харкова врятували прив’язану вівчарку в наморднику (фото)

На Індустріальному проспекті патрульні та працівники Центру поводження з тваринами знайшли виснажену собаку без їжі й води, прив’язану до труб у підвалі.

 У Харкові з підвалу врятували прив’язану вівчарку без їжі та води У Харкові з підвалу врятували прив’язану вівчарку без їжі та води

У Харкові патрульні спільно з фахівцями КП «Центр поводження з тваринами» врятували німецьку вівчарку, яку утримували в підвалі будинку на проспекті Індустріальному, 51-а.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

До поліції звернулися мешканці, які почули скавуління тварини з підвалу. Спустившись туди, люди виявили виснажену вівчарку, що була прив’язана до труб і мала на собі намордник. Поруч не було ані їжі, ані води.

Поліцейські, що прибули за викликом, напоїли собаку й викликали фахівців міського притулку. Після надання першої допомоги тварину забрали до Центру поводження з тваринами, де вона перебуває під наглядом ветеринарів.

За словами сусідів, у підвалі не вперше утримували тварин. Організували так звану «перетримку», ймовірно, одні з мешканців будинку. Проте поспілкуватися з ними не вдалося — двері квартири не відчинили.

Наразі життю собаки нічого не загрожує. Центр готує заяву до поліції для перевірки обставин інциденту та встановлення осіб, причетних до утримання тварини в таких умовах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні Харкова допомогли пораненому собаці.
Тэги:  захист тварин, харків
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