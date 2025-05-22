22.05.2025 12:45 Рита Парфенова

Патрульні Харкова допомогли пораненому собаці (фото)

Поранену тварину знайшли в канаві. Поліцейські викликали службу порятунку, витягли собаку та доправили його до клініки. Після одужання йому шукатимуть нову родину.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові патрульні поліцейські разом із працівниками служби порятунку тварин допомогли пораненому псу, якого виявили небайдужі мешканці. Тварину знайшли в канаві, вона потребувала негайної допомоги.

На місце прибули інспектори Дмитро Атльотов і Марина Підлужна. Вони викликали фахівців служби порятунку тварин та разом витягли собаку. Згодом його доставили до спеціалізованої ветеринарної клініки.

Після лікування й відновлення чотирилапому шукатимуть нову домівку та дбайливих господарів.

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