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22.05.2025  12:15   Віталій Хіневич

У Центральному парку Харкова врятували маленького зайчика

Працівники Центрального парку врятували крихітне зайченя від загибелі. Сьогодні вранці вони помітили, як сорока атакувала безпорадного малюка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центральний парк Харкова.
 
Співробітники парку відігнали сороку, обережно взяли перелякане зайченя та обробили його ранки. 
 
 
Після надання першої допомоги, пухнастика передали до нашого зоопарку. 
 
 
«Досвідчені ветеринари провели ретельний огляд і, на щастя, суттєвих пошкоджень не виявили. Зараз малюк перебуває на карантині та вигодовуванні, аби зміг оговтатися від пережитого стресу і вирости міцним та здоровим. Ми неймовірно пишаємося нашими працівниками, які вкотре довели, що серця харків'ян сповнені людяності та любові до братів наших менших», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували пса. 
 
Тэги:  парк, харків
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