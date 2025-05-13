13.05.2025 12:25 Віталій Хіневич

Був у крові і вив від болю: у Харкові врятували пса

Працівники залізниці знайшли пса, який потребував допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.

До ветеринарної клініки КП "Центр поводження з тваринами" звернулися працівники залізниці. Вони знайшли собаку біля колії. Пес лежав у калюжі крові й вив від болю.

«Саме це жалісне виття й почула жінка. Злякавшись жахливого вигляду пса, вона покликала колегу. Разом, не вагаючись, вони погрузили собаку в авто та повезли до ветеринарної клініки.

На жаль, у трьох клініках їм відмовили. Причини були різні: немає місць, щільний запис, шансів мало… Але ми розуміємо — найімовірніше, справа у фінансах. Хоча ми не можемо когось засуджувати. Не всі мають змогу допомогти без оплати,або за мінінмальну плату.

Так цей пес потрапив до нас. Ми лікуємо бездомних тварин безкоштовно — тільки завдяки підтримці небайдужих людей, волонтерів, меценатів та благодійних організацій», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що врятованому псові близько 5 років. Ймовірно, потрапив під потяг чи електричку. Удар був таким сильним, що передню лапу просто вирвало.

«Наш лікар зробив огляд, рентген дослідження — і стало ясно: ампутація неминуча. Плечова кістка роздроблена, м’язи розірвані повністю, лапа трималася на шкірі. Шансів врятувати її — жодних.

Та в цій історії є світло. Та сама жінка, яка його знайшла, так прониклась долею пса, що вирішила: забере його додому, щойно він одужає. А три лапи — це не вирок. Особливо, якщо поруч буде дбайливий господар і теплий дім.

Операція пройшла успішно. Попереду довга реабілітація, лікування й багато турбот. Але ми вже знаємо — цей пес має шанс на нове життя, навіть з не повним "комплектом" лап», - сказали спеціалісти.

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