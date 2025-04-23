23.04.2025 11:50 Віталій Хіневич

У Харківській області врятували косулю

Дика тварина, ймовірно, стала жертвою ДТП, або зламала ногу за інших обставин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.

Зооволонтер Robert Sargsyan звернувся по допомогу до фахівців з досить не звичайним запитом. Треба врятувати косулю.

«Ветеринари підприємства провели огляд, зробили рентген-дослідження. Було виявлено перелам задньої ноги. Нажаль, у цій ситуації остеосинтез - не вихід, бо через вагу тварини, конструкція у нозі не витримає. Ногу довелося ампутувати.

Зараз лісова красуня знаходиться під наглядом та отримує допомогу. Вона буде жити у людини, що займається реабілітацією представників сімейства оленевих.

В умовах вільного життя косулі буде складно вижити без ноги, тому тепер вона буде жити під опікою людини», - розповіли фахівці.

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