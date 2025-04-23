23.04.2025 11:50 Віталій Хіневич
У Харківській області врятували косулю
Дика тварина, ймовірно, стала жертвою ДТП, або зламала ногу за інших обставин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.
Зооволонтер Robert Sargsyan
звернувся по допомогу до фахівців з досить не звичайним запитом. Треба врятувати косулю.
«Ветеринари підприємства провели огляд, зробили рентген-дослідження. Було виявлено перелам задньої ноги. Нажаль, у цій ситуації остеосинтез - не вихід, бо через вагу тварини, конструкція у нозі не витримає. Ногу довелося ампутувати.
Зараз лісова красуня знаходиться під наглядом та отримує допомогу. Вона буде жити у людини, що займається реабілітацією представників сімейства оленевих.
В умовах вільного життя косулі буде складно вижити без ноги, тому тепер вона буде жити під опікою людини», - розповіли фахівці.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що фахівці рятують пса,
який постраждав при атаці безпілотників на Харків.
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