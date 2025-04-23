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23.04.2025  11:50   Віталій Хіневич

У Харківській області врятували косулю

Дика тварина, ймовірно, стала жертвою ДТП, або зламала ногу за інших обставин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП Центр поводження з тваринами.
 
Зооволонтер Robert Sargsyan звернувся по допомогу до фахівців з досить не звичайним запитом. Треба врятувати косулю.
 
«Ветеринари підприємства провели огляд, зробили рентген-дослідження. Було виявлено перелам задньої ноги. Нажаль, у цій ситуації остеосинтез - не вихід, бо через вагу тварини, конструкція у нозі не витримає. Ногу довелося ампутувати.
 
Зараз лісова красуня знаходиться під наглядом та отримує допомогу. Вона буде жити у людини, що займається реабілітацією представників сімейства оленевих. 
 
В умовах вільного життя косулі буде складно вижити без ноги, тому тепер вона буде жити під опікою людини», - розповіли фахівці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці рятують пса, який постраждав при атаці безпілотників на Харків.
 
Тэги:  події, харків
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