23.04.2025 12:01

KharkivMusicFest-2025 відкривається концертами надії: «Коди відродження» звучатимуть у Харкові

Легендарна «Київська Камерата», Богдана Півненко, Юліан Мілкіс і Катерина Супрун відкриють головний музичний фестиваль Харкова. Тема цьогорічного сезону – «Коди відродження».

Як повідомляє РЕДПОСТ, 2 травня Харків знову наповниться живою музикою. Саме цього дня стартує KharkivMusicFest-2025 – масштабна культурна подія, що об’єднує українських і міжнародних виконавців, аби через мистецтво говорити про силу, стійкість і відродження.

Відкриватиме фестиваль концерт Національного ансамблю солістів «Київська Камерата» — у супроводі видатних солістів:

Богдани Півненко — народної артистки України, скрипальки світового рівня, яка першою привезла музику до Харкова після повномасштабного вторгнення;

— народної артистки України, скрипальки світового рівня, яка першою привезла музику до Харкова після повномасштабного вторгнення; Юліана Мілкіса — канадського кларнетиста, учня Бенні Гудмана та зірки класичної сцени;

— канадського кларнетиста, учня Бенні Гудмана та зірки класичної сцени; Катерини Супрун — альтистки, заслуженої артистки України та промоутерки сучасної української музики.



Богдана Півненко

Прозвучать три масштабні твори:

Гія Канчелі — «Листи до друзів» (українська премʼєра). Унікальний цикл із 25 мініатюр для кларнета з оркестром, які сам композитор назвав «музичними листами до втраченого світу». Кожен твір — це щемке послання близьким друзям Канчелі: художнику Тенгізу Мірзашвілі, режисеру Георгію Данелії, драматургу Резо Габріадзе (зокрема на тему фільму «Кін-дза-дза») та іншим. Харків почує версію, яку композитор присвятив видатному кларнетисту Юліану Мілкісу — саме він виконає партію соліста на відкритті фестивалю. Валентин Бібік — Симфонія-концерт для скрипки й альта. Один із головних творів класика харківської композиторської школи, що поєднує модернізм, глибоку емоційність і філософське звучання. Цей твір не виконувався у Харкові з моменту написання у 1986 році. Повернення цієї музики — своєрідна данина пам’яті, гордості й відродження творчої спадщини міста. Олександр Родін — «Після прочитання Лавкрафта» (харківська премʼєра). Містичний, атмосферний твір для струнного оркестру, натхненний творами класика жахів Говарда Лавкрафта. Композитор занурює слухача в світ тривожних видінь і глибоких філософських роздумів. Це перше виконання твору в Харкові, яке стане справжньою подією для шанувальників сучасної української музики.



Юліан Мілкіс

Цьогорічна тема фестивалю – «Коди відродження» – символізує повернення до глибинних культурних сенсів, внутрішньої стійкості й нових смислів, що постають у відповідь на виклики війни. Як підкреслюють організатори, відродження культури — не відкладена розкіш, а необхідна складова шляху до Перемоги.

KharkivMusicFest триватиме до 10 червня. Протягом фестивалю на гостей чекатимуть численні події, серед яких оркестрові та камерні концерти, інтерактиви, театральні вистави, покази фільмів і зустрічі з відомими митцями. Фінальну ноту поставить виступ Президентського симфонічного оркестру України.

Детальна програма — на сайті фестивалю: KharkivMusicFest або на сторінці фейсбук

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