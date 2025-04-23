KharkivMusicFest-2025 відкривається концертами надії: «Коди відродження» звучатимуть у Харкові

Легендарна «Київська Камерата», Богдана Півненко, Юліан Мілкіс і Катерина Супрун відкриють головний музичний фестиваль Харкова. Тема цьогорічного сезону – «Коди відродження».
Як повідомляє РЕДПОСТ, 2 травня Харків знову наповниться живою музикою. Саме цього дня стартує KharkivMusicFest-2025 – масштабна культурна подія, що об’єднує українських і міжнародних виконавців, аби через мистецтво говорити про силу, стійкість і відродження.
Відкриватиме фестиваль концерт Національного ансамблю солістів «Київська Камерата» — у супроводі видатних солістів:
Богдана Півненко
Прозвучать три масштабні твори:
Юліан Мілкіс
Цьогорічна тема фестивалю – «Коди відродження» – символізує повернення до глибинних культурних сенсів, внутрішньої стійкості й нових смислів, що постають у відповідь на виклики війни. Як підкреслюють організатори, відродження культури — не відкладена розкіш, а необхідна складова шляху до Перемоги.
KharkivMusicFest триватиме до 10 червня. Протягом фестивалю на гостей чекатимуть численні події, серед яких оркестрові та камерні концерти, інтерактиви, театральні вистави, покази фільмів і зустрічі з відомими митцями. Фінальну ноту поставить виступ Президентського симфонічного оркестру України.
Детальна програма — на сайті фестивалю: KharkivMusicFest або на сторінці фейсбук
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