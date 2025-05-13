Українські пауерліфтери здобули 152 медалі на чемпіонаті Європи в Чехії

На континентальній першості у місті Плзень українська збірна продемонструвала феноменальний результат: понад півтори сотні нагород, світові рекорди та перші місця в командному заліку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
На чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, який проходив у чеському Плзені, українська збірна знову підтвердила статус однієї з найсильніших команд континенту. Наші атлети завоювали 152 медалі, серед яких 59 золотих, 66 срібних та 27 бронзових.
Крім того, на змаганнях були встановлені два світові рекорди та один рекорд Європи.
Усі чоловічі збірні — доросла, юніорська та юнацька — стали чемпіонами Європи у своїх вікових категоріях. Жіноча національна команда також виборола перше місце, а дівоча та юніорська — другі командні місця.
Виступи, які запам’ятаються:
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