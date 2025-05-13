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13.05.2025  12:54   Рита Парфенова

На Куп’янському напрямку триває евакуація – понад 3 тисячі людей залишаються в зоні небезпеки

У Куп’янську, Борівській і Великобурлуцькій громадах мешканці живуть під постійними обстрілами. Частина територій повністю відрізана від комунікацій.

евакуація

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

На Куп’янському напрямку продовжується евакуація цивільного населення. З лівобережної частини Куп’янська, яка нині повністю знеструмлена та відрізана від комунікацій, ще 98 людей мають бути евакуйовані. Через постійні обстріли та руйнування відновити інфраструктуру наразі неможливо.

На правому березі міста залишається приблизно 1200 мешканців, які також перебувають під загрозою обстрілів.

Неспокійною залишається ситуація і на Борівському напрямку, де в 29 населених пунктах громади залишаються близько 1500 людей.

Крім того, у Великобурлуцькій громаді, яка також регулярно зазнає ворожих ударів, нині проживає понад 1000 осіб.

Місцева влада закликає людей евакуюватися з небезпечних районів, оскільки російські обстріли продовжуються, а гуманітарна ситуація ускладнюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби під ворожим вогнем опинилися Куп’янський та Харківський райони. Поранення дістали жителі Руських Тишків і Кіндрашівки, поліція відкрила кримінальне провадження.

Тэги:  евакуація, харків
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