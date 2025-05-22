22.05.2025 12:50 Віталій Хіневич

У Харкові зловмисник вдарив по голові чоловіка та забрав телефон із документами

До поліції надійшло повідомлення від жителя Основ'янського району про те, що його пограбував незнайомець.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході проведення слідчо-оперативних та розшукових дій було встановлено, що нападником виявився раніше засуджений місцевий мешканець 1988 року народження.

Він підійшов до потерпілого, став поводити себе агресивно, почав сварку, а потім наніс удари по голові. Зловмисник заволодів мобільним телефоном та документами чоловіка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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