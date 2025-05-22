22.05.2025 10:51 Рита Парфенова
51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю
Чоловіка підозрюють у систематичному насильстві над 77-річною матір’ю. Йому загрожує до двох років ув’язнення.
У Харкові 51-річному чоловіку повідомили про підозру у вчиненні домашнього насильства стосовно його 77-річної матері. За словами жінки, син неодноразово ображав її, погрожував, вимагав гроші та застосовував фізичну силу.
На її заяви неодноразово реагували поліцейські з Харківського райуправління поліції №1. Сектор протидії домашньому насильству оформив три адміністративні протоколи за статтею 173-2 КУпАП. Київський райсуд Харкова оштрафував правопорушника, однак це не зупинило його.
Через продовження насильницьких дій слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 КК України – «Домашнє насильство». Санкція передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі.
На сьогодні чоловіку офіційно повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
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