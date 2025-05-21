21.05.2025 11:20 Віталій Хіневич

На Харківщині син ображав батька та виганяв із житла

До поліції надійшло повідомлення від 75-річного чоловіка про те, що син його ображає та погрожує фізичною розправою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На виклик виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. У квартирі правоохоронці виявили 39-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, який поводився агресивно, ображав, штовхав та виганяв із власної оселі батька похилого віку.

Поліцейські склали щодо кривдника адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис, який забороняє порушнику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою терміном на 5 діб.

Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

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