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21.05.2025  11:20   Віталій Хіневич

На Харківщині син ображав батька та виганяв із житла

До поліції надійшло повідомлення від 75-річного чоловіка про те, що син його ображає та погрожує фізичною розправою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На виклик виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству. У квартирі правоохоронці виявили 39-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, який поводився агресивно, ображав, штовхав та виганяв із власної оселі батька похилого віку.
 
Поліцейські склали щодо кривдника адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис, який забороняє порушнику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою терміном на 5 діб.
 
Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.
 
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Тэги:  події, харків
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