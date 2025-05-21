За добу на Харківському напрямку ліквідовано 59 окупантів, з них 22 безповоротно

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Минулої доби російські окупанти завдали два авіаудари, застосували 151 дрон-камікадзе та здійснили понад 500 обстрілів позицій захисників України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 21 травня оперативна ситуація в операційній зоні ОТУ «Харків» не зазнала суттєвих змін і залишається складною. Ворог провів два авіаудари, застосувавши 4 керовані авіабомби КАБ, а також використав 151 дрон-камікадзе. Загальна кількість обстрілів позицій Збройних сил України сягнула 548.
Тричі окупанти атакували наші позиції в районах Вовчанська і Строївки. Захисники України продовжують знищувати живу силу, техніку і озброєння ворога. За минулу добу втрати противника становлять 59 осіб, з яких 22 — безповоротні.
Крім того, на Харківському напрямку знищено або пошкоджено 143 одиниці військової техніки та озброєння, зокрема: артилерійська система, 18 автомобілів, 109 безпілотників, 2 засоби радіоелектронної боротьби і 13 одиниць спеціальної техніки. Також ліквідовано 107 укриттів для особового складу, місце зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.
Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання із стримування збройної агресії росії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські штурми поблизу Вовчанська, Строївки та Нової Кругляківки не мали успіху.
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Настав час діяти – день сприятливий для фінансових рішень та реалізації важливих планів. Проте зірки можуть підштовхувати до різкості, тому уникайте конфліктів і стримуйте емоції.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго - вже вдень небо вкриється хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ. Ввечері - без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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