У Купʼянському районі російська зброя поранила чотирьох людей (фото)

Протягом 20 травня російські війська атакували села Мирне й Нечволодівка, а також місто Купʼянськ. Обстріли й авіаудари призвели до поранення чотирьох мирних мешканців. Прокуратура розслідує воєнні злочини.
Близько 11:00, 20 травня, окупанти обстріляли село Мирне з реактивної системи залпового вогню «Град». Унаслідок атаки поранено 57-річного чоловіка, зруйновано житловий будинок.
О 21:30 того ж дня російська авіація вдарила по місту Купʼянськ. Постраждали 77-річний чоловік та 74-річна жінка, які отримали поранення від уламків скла. Пошкоджено приватні будинки.
Приблизно о 22:30 росіяни скинули авіабомбу на село Нечволодівка. Поранення дістала 56-річна жінка, її будинок зазнав пошкоджень.
За попередніми даними, у двох останніх атаках окупанти застосували авіабомби типу ФАБ-500.
Прокуратура та поліція проводять всі необхідні слідчі дії для фіксації доказів скоєння воєнних злочинів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби 20 травня під обстрілами опинилися Харків і шість населених пунктів області. Поранення дістали мешканці Куп’янська, Мирного, Нечволодівки, Борової та Лукашового.
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Настав час діяти – день сприятливий для фінансових рішень та реалізації важливих планів. Проте зірки можуть підштовхувати до різкості, тому уникайте конфліктів і стримуйте емоції.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго - вже вдень небо вкриється хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ. Ввечері - без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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