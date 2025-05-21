21.05.2025 10:36 Рита Парфенова

У Купʼянському районі російська зброя поранила чотирьох людей (фото)

Протягом 20 травня російські війська атакували села Мирне й Нечволодівка, а також місто Купʼянськ. Обстріли й авіаудари призвели до поранення чотирьох мирних мешканців. Прокуратура розслідує воєнні злочини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Правоохоронці документують наслідки російських атак на Купʼянщину, в результаті яких постраждали четверо людей. За цими фактами Купʼянська окружна прокуратура відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів і звичаїв війни.

Згідно з матеріалами слідства:

Близько 11:00 , 20 травня, окупанти обстріляли село Мирне з реактивної системи залпового вогню «Град». Унаслідок атаки поранено 57-річного чоловіка , зруйновано житловий будинок.

О 21:30 того ж дня російська авіація вдарила по місту Купʼянськ . Постраждали 77-річний чоловік та 74-річна жінка , які отримали поранення від уламків скла. Пошкоджено приватні будинки.

Приблизно о 22:30 росіяни скинули авіабомбу на село Нечволодівка. Поранення дістала 56-річна жінка, її будинок зазнав пошкоджень.

За попередніми даними, у двох останніх атаках окупанти застосували авіабомби типу ФАБ-500.

Прокуратура та поліція проводять всі необхідні слідчі дії для фіксації доказів скоєння воєнних злочинів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби 20 травня під обстрілами опинилися Харків і шість населених пунктів області. Поранення дістали мешканці Куп’янська, Мирного, Нечволодівки, Борової та Лукашового.