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21.05.2025  10:07   Рита Парфенова

Водій Mercedes у Харкові влаштував напідпитку ДТП і врізався у світлофор

Аварія сталася вдень на вулиці Академіка Павлова. Водій на Mercedes не впорався з керуванням, зіткнувся з ВАЗом і збив світлофор. Рівень алкоголю в його крові — 1.72 проміле.

У Харкові п’яний водій Mercedes спричинив ДТП й збив світлофор

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
У Харкові, на вулиці Академіка Павлова, вдень 20 травня патрульні зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів та світлофора.
 
За попередніми даними, водій Mercedes не врахував дорожню ситуацію та перевищив безпечну швидкість, через що спочатку зіткнувся з автомобілем ВАЗ, а потім врізався у світлофор.
 
Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд — результат становив 1.72 проміле, що у вісім разів перевищує допустиму норму.
 
Патрульні усунули водія від керування та оформили адміністративні матеріали за двома статтями:
  • ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП;
  • ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортом у стані сп’яніння.

Поліція закликає водіїв не сідати за кермо напідпитку — це загрожує життю інших.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто здійснив ДТП та почав пити алкогольний напій.
Тэги:  водій, дтп, харків
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