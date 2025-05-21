Водій Mercedes у Харкові влаштував напідпитку ДТП і врізався у світлофор

Аварія сталася вдень на вулиці Академіка Павлова. Водій на Mercedes не впорався з керуванням, зіткнувся з ВАЗом і збив світлофор. Рівень алкоголю в його крові — 1.72 проміле.
Поліція закликає водіїв не сідати за кермо напідпитку — це загрожує життю інших.
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Настав час діяти – день сприятливий для фінансових рішень та реалізації важливих планів. Проте зірки можуть підштовхувати до різкості, тому уникайте конфліктів і стримуйте емоції.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго - вже вдень небо вкриється хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ. Ввечері - без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
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