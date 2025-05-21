21.05.2025 09:35 Рита Парфенова

У Харкові відремонтували газогін без відключення споживачів

Фахівці міської філії «Газмережі» відремонтували ділянку газопроводу низького тиску, що постраждала від корозії. Газопостачання для мешканців району не припинялося.

У Київському районі Харкова газовики провели ремонтні роботи на підземному газопроводі низького тиску. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську філію «Газмережі».

Спеціалісти філії виявили та ліквідували витік газу, замінивши корозійну ділянку трубопроводу. Роботи вдалося провести без зупинки подачі газу до житлових будинків.

Вказаний газопровід є частиною міської газорозподільної системи й забезпечує стабільне постачання газу одному з мікрорайонів Харкова.

Постійний контроль технічного стану мереж дозволяє оперативно виявляти проблеми та підтримувати надійне функціонування системи газопостачання в місті.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 травня у Салтівському та Київському районах Харкова тимчасово відключать газ.