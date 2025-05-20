20.05.2025 10:55 Рита Парфенова

21 травня у Салтівському та Київському районах Харкова тимчасово відключать газ: адреси

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у двох районах міста. Через це споживачам за двома адресами тимчасово припинять газопостачання.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 21 травня 2025 року працівники Харківської міської філії «Газмережі» виконуватимуть планові роботи на газових мережах у Салтівському та Київському районах Харкова.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено подачу газу за адресами:

вул. Чернишевська, 31-А;

вул. Примерівська, 22-А.

Споживачів просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Відновлення газопостачання відбудеться після завершення робіт і проведення обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання у всіх помешканнях, відповідно до вимог чинних правил експлуатації.

Компанія просить вибачення за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок, 20 травня, в Індустріальному районі Харкова буде тимчасово обмежене електропостачання. Знеструмлення триватиме з 9:00 до 17:00 та пов’язане з проведенням ремонтних робіт.