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20.05.2025  10:55   Рита Парфенова

21 травня у Салтівському та Київському районах Харкова тимчасово відключать газ: адреси

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у двох районах міста. Через це споживачам за двома адресами тимчасово припинять газопостачання.

газмережі

Як повідомляє РЕДПОСТ, 21 травня 2025 року працівники Харківської міської філії «Газмережі» виконуватимуть планові роботи на газових мережах у Салтівському та Київському районах Харкова. 

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено подачу газу за адресами: 

  • вул. Чернишевська, 31-А;
  • вул. Примерівська, 22-А.

Споживачів просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Відновлення газопостачання відбудеться після завершення робіт і проведення обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання у всіх помешканнях, відповідно до вимог чинних правил експлуатації.

Компанія просить вибачення за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок, 20 травня, в Індустріальному районі Харкова буде тимчасово обмежене електропостачання. Знеструмлення триватиме з 9:00 до 17:00 та пов’язане з проведенням ремонтних робіт.

Тэги:  газ, харків
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