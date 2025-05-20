На Харківському напрямку росіяни понад 500 разів обстріляли позиції Сил оборони

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Противник не припиняє атак, проте зазнає значних втрат у живій силі та техніці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 20 травня 2025 року обстановка в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» істотних змін не зазнала і залишається складною. За минулу добу російські війська здійснили 4 авіаудари із застосуванням 7 керованих авіабомб, використали 158 дронів-камікадзе та відкрили вогонь по позиціях Сил оборони України 534 рази.
У напрямку Вовчанська та поблизу Кутьківки окупанти тричі атакували українські підрозділи. Попри це, українські військові продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці. За добу знищено або поранено 57 окупантів, із них 18 – безповоротно. Також противник втратив 106 одиниць озброєння й техніки, серед яких 3 артилерійські системи, 14 автомобілів, 81 безпілотник, засіб радіоелектронної боротьби та 7 одиниць спеціальної техніки.
Крім того, знищено 108 укриттів для особового складу противника та два склади з паливно-мастильними матеріалами. Сили оборони контролюють ситуацію на напрямку та продовжують виконувати завдання з відсічі російської агресії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти тричі атакували на Харківському напрямку, ще три спроби прориву відбулися на Куп’янському напрямку.
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