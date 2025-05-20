Росіяни здійснили шість атак на Харківщині

Окупанти тричі атакували на Харківському напрямку, ще три спроби прориву відбулися на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом доби на Харківському напрямку російські війська тричі намагалися прорватися в районах Вовчанська та у напрямку Кутьківки. Усі ворожі атаки були відбиті силами оборони.
На Куп’янському напрямку також зафіксовано три штурмові дії противника. Бої точилися поблизу населеного пункту Загризове та у напрямку Піщаного – українські військові відбили всі атаки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині захлинулися дві атаки окупантів.
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