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20.05.2025  08:33   Рита Парфенова

Росіяни здійснили шість атак на Харківщині

Окупанти тричі атакували на Харківському напрямку, ще три спроби прориву відбулися на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби на Харківському напрямку російські війська тричі намагалися прорватися в районах Вовчанська та у напрямку Кутьківки. Усі ворожі атаки були відбиті силами оборони.

На Куп’янському напрямку також зафіксовано три штурмові дії противника. Бої точилися поблизу населеного пункту Загризове та у напрямку Піщаного – українські військові відбили всі атаки.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині захлинулися дві атаки окупантів.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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