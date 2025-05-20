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20.05.2025  08:14   

У Харкові відкрилася виставка художньої графіки (фото)

19 травня 2025 у Будинку художника Харківської організації спілки художників України відкрилася виставка «ГРАФІКА У ХАРКОВІ 2025».

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

На виставці представлені твори у всіх видах класичного та авторського друку, акварель, пастель, рисунок, роботи у змішаних техніках митців з усієї України.

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Тэги:  харків, виставка
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