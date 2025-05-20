20.05.2025 08:07 Рита Парфенова

У Харкові та області 20 травня прогнозують грозу – штормове попередження

Синоптики попереджають про грозу 20 травня на території Харкова та області. Оголошено жовтий рівень небезпеки.



Фото з відкритих джерел

У понеділок, 20 травня, на території Харкова та Харківської області прогнозується гроза. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, вдень очікується перший рівень небезпеки – жовтий.

Мешканців закликають бути обережними під час перебування на вулиці та стежити за оновленнями погоди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що агрометеорологічні умови першої декади травня оцінювалися переважно як задовільні.