У Харкові та області 20 травня прогнозують грозу – штормове попередження

Синоптики попереджають про грозу 20 травня на території Харкова та області. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
У понеділок, 20 травня, на території Харкова та Харківської області прогнозується гроза. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, вдень очікується перший рівень небезпеки – жовтий.
Мешканців закликають бути обережними під час перебування на вулиці та стежити за оновленнями погоди.
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У вівторок, 20 травня, в Харкові прогнозується похмура та дощова погода протягом усього дня. Синоптики попереджають про сильний дощ із грозою у другій половині дня.
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