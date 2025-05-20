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20.05.2025  08:50   Рита Парфенова

У Харкові вночі сталася пожежа на території авторемонтного підприємства

Близько опівночі в Шевченківському районі Харкова загорілася будівля автосервісу. Пожежа не пов’язана з обстрілами, її площа склала близько 400 м².

У Харкові вночі сталася пожежа на території авторемонтного підприємства

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У ніч на 20 травня в Шевченківському районі Харкова сталася пожежа в будівлі авторемонтного підприємства. Причина займання не пов’язана з обстрілами.

Площа пожежі сягнула приблизно 400 квадратних метрів. Вогонь ліквідували протягом двох годин силами підрозділів ДСНС.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби з 19 по 20 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, з них 6 – на гасіння пожеж.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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