20.05.2025 08:59 Рита Парфенова

На Харківщині за добу виявили 94 вибухонебезпечні предмети та знешкодили авіабомбу на городі

З 19 по 20 травня рятувальники здійснили 23 виїзди, серед них – на пожежі, допомогу населенню та перевірку місць ворожих ударів. У селі Московка виявлено авіабомбу, яка не здетонувала, а в Старовірівці – постраждали двоє цивільних через бомбардування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Упродовж доби з 19 по 20 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди. З них: 6 – на гасіння пожеж, 1 – на аварійно-рятувальні роботи, 9 – для допомоги населенню, 3 – на перевірку місць обстрілів, 4 – інші виклики. Пожеж, спричинених обстрілами, зафіксовано не було.

У селі Московка Куп’янського району після бомбардування рятувальники виявили авіабомбу, що не вибухнула, – вона лежала на городі приватного домоволодіння. Постраждалих не було, пошкодження не зафіксовано.

Під час перевірки у селі Старовірівка тієї ж громади зафіксовано влучання в двоповерховий житловий будинок та відкриту місцевість. Постраждали двоє цивільних, їх госпіталізували. Унаслідок атаки пошкоджено вікна в шести багатоквартирних будинках і три адміністративні будівлі.

За добу піротехніки вилучили та знешкодили 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько опівночі в Шевченківському районі Харкова загорілася будівля автосервісу. Пожежа не пов’язана з обстрілами, її площа склала близько 400 м².