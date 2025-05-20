Окупанти атакували Харків та три райони області: є поранені й пошкоджена інфраструктура

За добу російські війська завдали ударів по Харкову та трьох населених пунктах області. У селі Старовірівка постраждали дві жінки, зруйновано десятки об'єктів цивільної інфраструктури.
Минулої доби ворог атакував місто Харків і ще три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання дрона-камікадзе.
У результаті обстрілу села Старовірівка поранення отримали 73-річна та 45-річна жінки.
Наслідки обстрілів призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. У Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адміністративну будівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти та 2 автомобілі.
У Богодухівському районі постраждали 3 приватні будинки, господарча споруда та автомобіль.
Загалом окупанти застосували проти Харківщини: 7 керованих авіабомб (КАБ), 18 дронів-камікадзе типу «Шахед», один БпЛА «Молнія» та один FPV-дрон.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти тричі атакували на Харківському напрямку, ще три спроби прориву відбулися на Куп’янському напрямку.
Комментариев: 0
Гороскоп обіцяє наполегливість і серйозний підхід, хоча ви навряд чи візьметеся за багато справ. Використайте день для визначення пріоритетів і обережних фінансових рішень, уникаючи імпульсивних витрат.
У вівторок, 20 травня, в Харкові прогнозується похмура та дощова погода протягом усього дня. Синоптики попереджають про сильний дощ із грозою у другій половині дня.
Щороку 20 травня в Україні відзначають День банківського працівника.
влажность:
давление:
ветер: