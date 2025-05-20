20.05.2025 09:28 Рита Парфенова

Окупанти атакували Харків та три райони області: є поранені й пошкоджена інфраструктура

За добу російські війська завдали ударів по Харкову та трьох населених пунктах області. У селі Старовірівка постраждали дві жінки, зруйновано десятки об'єктів цивільної інфраструктури.



Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби ворог атакував місто Харків і ще три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання дрона-камікадзе.

У результаті обстрілу села Старовірівка поранення отримали 73-річна та 45-річна жінки.

Наслідки обстрілів призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. У Куп’янському районі пошкоджено 13 приватних будинків, адміністративну будівлю, 6 багатоквартирних будинків, електромережі, будівлю пошти та 2 автомобілі.

У Богодухівському районі постраждали 3 приватні будинки, господарча споруда та автомобіль.

Загалом окупанти застосували проти Харківщини: 7 керованих авіабомб (КАБ), 18 дронів-камікадзе типу «Шахед», один БпЛА «Молнія» та один FPV-дрон.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти тричі атакували на Харківському напрямку, ще три спроби прориву відбулися на Куп’янському напрямку.