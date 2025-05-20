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20.05.2025  09:49   Рита Парфенова

У Харкові 20 травня обмежено доступ до виходів на двох станціях метро через ремонт

На станціях метро «Холодна гора» та «Захисників України» сьогодні до 17:00 тимчасово зачинені окремі пішохідні виходи. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

метро харків


Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

У Харківському метрополітені 20 травня тимчасово обмежено доступ до окремих виходів на двох станціях.

Зокрема, на станції метро «Холодна гора» до 17:00 зачинено вихід №5, що веде в бік Терміналу. Також тимчасово не працює вихід №1 на станції «Захисників України» – у напрямку зупинки громадського транспорту.

Причина обмежень – проведення запланованих ремонтних робіт у підвуличних пішохідних переходах.

Адміністрація Харківського метрополітену просить пасажирів врахувати ці зміни під час планування маршрутів та перепрошує за тимчасові незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.

Тэги:  метро, харків
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