У Харкові 20 травня обмежено доступ до виходів на двох станціях метро через ремонт

На станціях метро «Холодна гора» та «Захисників України» сьогодні до 17:00 тимчасово зачинені окремі пішохідні виходи. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.
У Харківському метрополітені 20 травня тимчасово обмежено доступ до окремих виходів на двох станціях.
Зокрема, на станції метро «Холодна гора» до 17:00 зачинено вихід №5, що веде в бік Терміналу. Також тимчасово не працює вихід №1 на станції «Захисників України» – у напрямку зупинки громадського транспорту.
Причина обмежень – проведення запланованих ремонтних робіт у підвуличних пішохідних переходах.
Адміністрація Харківського метрополітену просить пасажирів врахувати ці зміни під час планування маршрутів та перепрошує за тимчасові незручності.
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