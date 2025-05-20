Скасовано обмеження руху на проспекті Героїв Харкова та зміни в русі трамваїв №5 і №6

Обмеження руху транспорту та трамвайні зміни, заплановані на 20–23 травня, скасовано через перенесення термінів ремонту тепломереж. Про нову дату буде повідомлено додатково.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
У Харкові скасовано раніше анонсовані обмеження руху транспорту на проспекті Героїв Харкова, а також зміни в маршрутах трамваїв №5 і №6, які мали діяти з 20 по 23 травня.
Як повідомили в міській адміністрації, заплановані роботи КП «Харківські теплові мережі» перенесено на іншу дату. У зв’язку з цим зміни в організації дорожнього руху та громадського транспорту тимчасово не впроваджуються.
Про нову дату проведення робіт і відповідні обмеження буде повідомлено окремо. Містян просять стежити за офіційними оновленнями.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.
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