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20.05.2025  10:01   Рита Парфенова

Скасовано обмеження руху на проспекті Героїв Харкова та зміни в русі трамваїв №5 і №6

Обмеження руху транспорту та трамвайні зміни, заплановані на 20–23 травня, скасовано через перенесення термінів ремонту тепломереж. Про нову дату буде повідомлено додатково.

трамвай

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У Харкові скасовано раніше анонсовані обмеження руху транспорту на проспекті Героїв Харкова, а також зміни в маршрутах трамваїв №5 і №6, які мали діяти з 20 по 23 травня.

Як повідомили в міській адміністрації, заплановані роботи КП «Харківські теплові мережі» перенесено на іншу дату. У зв’язку з цим зміни в організації дорожнього руху та громадського транспорту тимчасово не впроваджуються.

Про нову дату проведення робіт і відповідні обмеження буде повідомлено окремо. Містян просять стежити за офіційними оновленнями.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.

Тэги:  рух, харків
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