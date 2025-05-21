21.05.2025 09:04 Рита Парфенова

Вранці 21 травня російська авіація скинула дві КАБ на передмістя Харкова

О 5:05 ворог завдав авіаудару по селах Уди та Петрівка Золочівської громади. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Уранці 21 травня, о 5:05, російські війська завдали авіаудару по території Золочівської громади на Харківщині.

Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

За інформацією голови громади Віктора Коваленка, по околиці села Уди була скинута перша керована авіабомба (КАБ), ще одна – впала поблизу села Петрівка.

Станом на ранок інформація про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходила.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби 20 травня під обстрілами опинилися Харків і шість населених пунктів області. Поранення дістали мешканці Куп’янська, Мирного, Нечволодівки, Борової та Лукашового.