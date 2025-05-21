    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вранці 21 травня російська авіація скинула дві КАБ на передмістя Харкова
21.05.2025  09:04   Рита Парфенова

Вранці 21 травня російська авіація скинула дві КАБ на передмістя Харкова

О 5:05 ворог завдав авіаудару по селах Уди та Петрівка Золочівської громади. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Авіаудари зафіксовано біля сіл Уди та Петрівка

Уранці 21 травня, о 5:05, російські війська завдали авіаудару по території Золочівської громади на Харківщині.

Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

За інформацією голови громади Віктора Коваленка, по околиці села Уди була скинута перша керована авіабомба (КАБ), ще одна – впала поблизу села Петрівка.

Станом на ранок інформація про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходила.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби 20 травня під обстрілами опинилися Харків і шість населених пунктів області. Поранення дістали мешканці Куп’янська, Мирного, Нечволодівки, Борової та Лукашового.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Надзвичайні події У Купʼянському районі російська зброя поранила чотирьох людей (фото) 21.05 Надзвичайні події Внаслідок ворожих атак поранено семеро мирних жителів Харківщини 20.05 Надзвичайні події Окупанти атакували Харків та три райони області: є поранені й пошкоджена інфраструктура
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 