21.05.2025 08:45

Внаслідок ворожих атак поранено семеро мирних жителів Харківщини

Упродовж минулої доби під обстрілами опинилися Харків і шість населених пунктів області. Поранення дістали мешканці Куп’янська, Мирного, Нечволодівки, Борової та Лукашового.



На фото м. Куп’янськ

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще шести населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Так, ворог атакував Шевченківський район Харкова за допомогою безпілотника.

У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу постраждали троє жінок віком 72, 69 і 55 років.

У селі Мирне Кіндрашівської громади зафіксовано поранення 57-річного чоловіка, у Нечволодівці – 58-річної жінки. У селищі Борова поранено 26-річну жінку.

У селі Лукашове Вовчанської громади 62-річна місцева мешканка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру:

у Куп’янському районі зруйновано два приватні будинки, ще шість житлових будинків і дві господарчі споруди зазнали пошкоджень;

у Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

Противник застосовував різні види озброєння, зокрема:

чотири керовані авіабомби (КАБ);

сім дронів-камікадзе «Герань-2»;

два безпілотники невстановленого типу;

два FPV-дрони.

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