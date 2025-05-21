21.05.2025 08:25 Рита Парфенова

Російські штурми поблизу Вовчанська, Строївки та Нової Кругляківки не мали успіху

На Харківщині зафіксовано кілька спроб просування російських сил – у районах Вовчанська, Строївки та Нової Кругляківки. Також агресор завдав авіаудару біля Дворічанського.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби російські війська тричі намагалися прорвати українські оборонні позиції в районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано атаку противника в районі Нової Кругляківки.

Окрім цього, ворожа авіація завдала удару по території поблизу населеного пункту Дворічанське.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що сили оборони відбили атаку агресора на Харківському напрямку.