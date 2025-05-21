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21.05.2025  08:25   Рита Парфенова

Російські штурми поблизу Вовчанська, Строївки та Нової Кругляківки не мали успіху

На Харківщині зафіксовано кілька спроб просування російських сил – у районах Вовчанська, Строївки та Нової Кругляківки. Також агресор завдав авіаудару біля Дворічанського.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби російські війська тричі намагалися прорвати українські оборонні позиції в районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано атаку противника в районі Нової Кругляківки.

Окрім цього, ворожа авіація завдала удару по території поблизу населеного пункту Дворічанське.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що сили оборони відбили атаку агресора на Харківському напрямку.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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