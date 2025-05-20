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20.05.2025  17:19   Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили атаку агресора на Харківському напрямку

Оперативна ситуація по Харківській області на 20 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.

  • На Харківському напрямку українські захисники відбили атаку агресора у бік Строївки.

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  • На Куп’янському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку росіяни понад 500 разів обстріляли позиції Сил оборони.

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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