20.05.2025 17:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині проведуть евакуацію лікарні

Про удар по Харкову та Куп'янську та евакуацію тисяч мешканців області у оперативній ситуації по Харківщині на 20 равня 2025 року від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , населені пункти області, в тому числі місто Харків, залишаються під прицілом ворога.

Вдень 20 травня 2025 року у Шевченківському районі міста впав в лісосмугу поруч із будинком ворожий БпЛА.

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На Куп’янському, найважчому в області напрямку, через артобстріл ворога близько 12:00, поранена 55-річна жінка, ще 2 цивільні жінки мали гостру реакцію на стрес. Влада Хапрківщини закликає місцевих жителів погоджуватися на евакуацію. Оскільки в Куп'янську вони — постійно в небезпеці. Прийнято рішення про евакуацію Куп’янської лікарні в інший населений пункт, ближче до центру області.

Загалом на Куп’янському напрямку ще підлягає евакуації понад 5 тисяч людей, із них на лівобережжі залишається 758 жителів.