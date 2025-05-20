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20.05.2025  17:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині проведуть евакуацію лікарні

Про удар по Харкову та Куп'янську та евакуацію тисяч мешканців області у оперативній ситуації по Харківщині на 20 равня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, населені пункти області, в тому числі місто Харків, залишаються під прицілом ворога. 
 
Вдень 20 травня 2025 року у Шевченківському районі міста впав в лісосмугу поруч із будинком ворожий БпЛА. 
 
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На Куп’янському, найважчому в області напрямку, через артобстріл ворога близько 12:00, поранена 55-річна жінка, ще 2 цивільні жінки мали гостру реакцію на стрес. Влада Хапрківщини закликає місцевих жителів погоджуватися на евакуацію. Оскільки в Куп'янську вони — постійно в небезпеці. Прийнято рішення про евакуацію Куп’янської лікарні в інший населений пункт, ближче до центру області.
 
Загалом на Куп’янському напрямку ще підлягає евакуації понад 5 тисяч людей, із них на лівобережжі залишається 758 жителів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про обстріл окупантами Куп'янська.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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