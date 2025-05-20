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20.05.2025  17:00   Віталій Хіневич

Окупанти обстріляли Куп'янськ: є постраждалі

20 травня орієнтовно о 12:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл міста Купʼянськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через обстріл три жінки віком 73, 69 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес. 
 
 
У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 19 по 20 травня рятувальники здійснили 23 виїзди, серед них – на пожежі, допомогу населенню та перевірку місць ворожих ударів. 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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