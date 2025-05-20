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20.05.2025  16:39   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці здали кров для поранених

Продовжують традиції донорства харківські поліцейські.

Здали кров для поранених правоохоронці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в рамках загальнонаціональної акції «Здай кров – врятуй життя» вже не перший раз здали донорську кров харківські поліцейські. Правоохоронці завітали до обласного центру служби крові, щоб поповнити запаси крові для поранених поліцейських та військовослужбовців.
 
Здали кров для поранених правоохоронці: Новини Харкова
 
Здали кров для поранених правоохоронці: Новини Харкова
 
Здали кров для поранених правоохоронці: Новини Харкова
 
Здали кров для поранених правоохоронці: Новини Харкова
 
Бажаючі можуть здати кров за адресами: 
  • - вул. Клочківська, 366 (пн–пт з 08:00 до 15:00, щосуботи з 08:00 до 13:00), 
  • - ТРЦ «Нікольський», 1-й поверх (вт, чт, сб з 09:00 до 14:00).
Обидва пункти працюють під час повітряних тривог.
 
Тэги:  допомога, кров, харків, донори, агрессия россии
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