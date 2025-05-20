20.05.2025 16:20 Віталій Хіневич

Анафілактичний шок та інфаркт: медики Харківщини врятували людей

Фахівці успішно провели реанімаційні заходи, врятувавши людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Гострий інфаркт міокарда став причиною клінічної смерті 87-річної харків’янки.

Завдяки високопрофесійній та злагодженій роботі бригади ЕМД №403 у складі лікарки Долженко Е.А, парамедика Раєвський Д.С., екстреного медичного техніка Усик В.А.

Жінку вдалося повернути до життя.

Також 19 травня о 13:03 на номер "103" надійшов екстрений виклик: у 32-річного мешканця Харківського району раптово стався анафілактичний шок, що призвів до клінічної смерті.

Бригада ЕМД №507 у складі: парамедика Кирила Шевченка та ЕМТ Віталія Бойка — прибула на місце за лічені хвилини та одразу розпочали реанімаційні заходи. Завдяки професійності, швидкості та злагодженим діям, вдалося повернути чоловіка до життя.

Серцево-легенева діяльність була відновлена, пацієнта госпіталізували до лікувального закладу.

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