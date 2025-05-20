20.05.2025 15:50 Віталій Хіневич

У Харкові продовжують відновлювати ще один будинок, пошкоджений при ворожому обстрілі

На вулиці Кричевського триває відновлення багатоквартирного житлового будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз там утеплюють технічний поверх і демонтують пошкоджені плити перекриття.

У планах - заміна пошкоджених інженерних мереж, вікон, а також відновлення балконних огороджень і перекриттів, фасаду, відбудова та посилення стін.

Крім того, фахівці капітально відремонтують понад 900 кв. м покрівлі, місця загального користування, вхідні групи тощо.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Бучми відновлюють девʼятиповерховий будинок, який був пошкоджений у 2022 році внаслідок прямих влучань.