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20.05.2025  15:50   Віталій Хіневич

У Харкові продовжують відновлювати ще один будинок, пошкоджений при ворожому обстрілі

На вулиці Кричевського триває відновлення багатоквартирного житлового будинку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз там утеплюють технічний поверх і демонтують пошкоджені плити перекриття. 
 
 
У планах - заміна пошкоджених інженерних мереж, вікон, а також відновлення балконних огороджень і перекриттів, фасаду, відбудова та посилення стін.
 
 
Крім того, фахівці капітально відремонтують понад 900 кв. м покрівлі, місця загального користування, вхідні групи тощо.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Бучми відновлюють девʼятиповерховий будинок, який був пошкоджений у 2022 році внаслідок прямих влучань.
 
Тэги:  жкг, харків
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