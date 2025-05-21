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21.05.2025  08:09   Рита Парфенова

На Харківщині під час обстрілу виникла пожежа — рятувальники ліквідували вогонь

Протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували пожежі, допомагали населенню та працювали на місцях обстрілів. У Чугуївському районі жінка підірвалася на міні.

https://t.me/DSNS_Kharkiv/14307

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 20 по 21 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, зокрема:

  • 7 – на ліквідацію пожеж (одна з них виникла внаслідок ворожого обстрілу);
  • 1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на допомогу населенню;
  • 1 – на перевірку місць обстрілів;
  • 6 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена обстрілами, сталася в Харківському районі.

Також 20 травня у селі Лукашове Чугуївського району 62-річна жінка, рухаючись ґрунтовою дорогою, наступила на невідомий вибуховий предмет – ймовірно міну ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні та була госпіталізована.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 19 по 20 травня рятувальники здійснили 23 виїзди, серед них – на пожежі, допомогу населенню та перевірку місць ворожих ударів.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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