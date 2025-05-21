На Харківщині під час обстрілу виникла пожежа — рятувальники ліквідували вогонь

Протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували пожежі, допомагали населенню та працювали на місцях обстрілів. У Чугуївському районі жінка підірвалася на міні.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 20 по 21 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, зокрема:
Пожежа, спричинена обстрілами, сталася в Харківському районі.
Також 20 травня у селі Лукашове Чугуївського району 62-річна жінка, рухаючись ґрунтовою дорогою, наступила на невідомий вибуховий предмет – ймовірно міну ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні та була госпіталізована.
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет.
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