21.05.2025 08:09 Рита Парфенова

На Харківщині під час обстрілу виникла пожежа — рятувальники ліквідували вогонь

Протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували пожежі, допомагали населенню та працювали на місцях обстрілів. У Чугуївському районі жінка підірвалася на міні.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 20 по 21 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, зокрема:

7 – на ліквідацію пожеж (одна з них виникла внаслідок ворожого обстрілу);

1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на допомогу населенню;

1 – на перевірку місць обстрілів;

6 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена обстрілами, сталася в Харківському районі.

Також 20 травня у селі Лукашове Чугуївського району 62-річна жінка, рухаючись ґрунтовою дорогою, наступила на невідомий вибуховий предмет – ймовірно міну ПФМ-1 «Пелюстка». Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні та була госпіталізована.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 19 по 20 травня рятувальники здійснили 23 виїзди, серед них – на пожежі, допомогу населенню та перевірку місць ворожих ударів.