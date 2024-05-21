21 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Чай є одним із найстаріших напоїв у світі. За легендою, один із перших китайських імператорів Шень Нун, який жив у III столітті до нашої ери, випадково занурив листя рослини в окріп і отримав чудовий відвар. Проте досі точаться суперечки щодо того, де вперше почали вирощувати та пити чай: у Китаї чи Індії. Обидві країни вважають себе батьківщиною цього тонізуючого напою.

До Європи чай потрапив лише 400 років тому завдяки британцям, які ухвалили спеціальний «Чайний закон» для вигідної торгівлі цим екзотичним продуктом. У XVIII столітті, під час революцій та визвольних воєн, відбулася акція протесту під назвою «Бостонське чаювання», коли американці скинули в море партію англійського чаю.

* * *

Також 21 травня відзначають Всесвітній день медитації, започаткований у 2018 році з ініціативи ООН, щоб привернути увагу до медитації та її переваг.

Медитація є особливим інструментом духовного просвітлення і рівноваги, що походить з буддистських вчень та практик. Її головна мета – трансформація свідомості, очищення від негативних думок та контроль внутрішнього «Я». Медитація допомагає справлятися з тривогою та стресами, а також знаходити вихід із складних ситуацій.

Цього дня люди з усього світу збираються, щоб практикувати медитацію та ділитися своїм досвідом.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени.

У народі цей день називався Оленин, Олена – Довгі льони, Олена Лляниця, або Олена Льоносійка. За традицією, у цей час завершувалося висівання хліба, і люди починали сіяти льон, коноплі, пізню пшеницю, овес.

Що не можна робити:

бажати іншим зла, створювати конфліктні ситуації;

займатися важкою фізичною працею;

їсти масну їжу.

За Юліанським календарем, 21 травня православна церква вшановує пам’ять євангеліста Іоанна Богослова.

У давнину в цей день пекли так звані обітні пироги, якими пригощали бідних сусідів, мандрівників і жебраків. Для цього виходили на дорогу і чекали на того, з ким можна було розділити такий пиріг. Якщо дорогою в цей час йшов бідняк чи мандрівник, це вважали добрим знаком.

Що не можна робити: