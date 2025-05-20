Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові

«Приліт» невстановленого безпілотника припав по лісосмузі.
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Гороскоп обіцяє наполегливість і серйозний підхід, хоча ви навряд чи візьметеся за багато справ. Використайте день для визначення пріоритетів і обережних фінансових рішень, уникаючи імпульсивних витрат.
У вівторок, 20 травня, в Харкові прогнозується похмура та дощова погода протягом усього дня. Синоптики попереджають про сильний дощ із грозою у другій половині дня.
Щороку 20 травня в Україні відзначають День банківського працівника.
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