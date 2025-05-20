    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові
20.05.2025  13:33   Віталій Хіневич

Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові

«Приліт» невстановленого безпілотника припав по лісосмузі.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. 
 
«Є інформація про «приліт» невстановленого БПЛА у лісосмузі Шевченківського району. Наслідки встановлюються», - сказав Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 19 по 20 травня рятувальники здійснили 23 виїзди, серед них – на пожежі, допомогу населенню та перевірку місць ворожих ударів. 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.05 Надзвичайні події «Гастролеру»-колаборанту, який допомагав окупантам на Харківщині, повідомили про підозру 19.05 Надзвичайні події Ворог ударив безпілотником по Харкову 19.05 Надзвичайні події За минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку росії – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 