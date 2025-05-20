Харківські бадмінтоністи вибороли 3 «золота» та 2 «срібла» на Кубку України–2025

Кубок України з бадмінтону 2025 завершився перемогою харківської команди: спортсмени здобули шість нагород – три перших місця, два других та одне третє.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
У Харкові відбувся Кубок України з бадмінтону 2025, де представники міста здобули шість призових місць. У жіночій одиночній категорії Софія Лаврова стала чемпіонкою, а в жіночій парній парі разом із Раєю Альмалалхою також посіла перше місце.
У змішаних парах Раія Альмалалха та Артем Почтарьов вибороли «золото», а Анастасія Єрохіна та Віталій Рева — «срібло». Чоловічі пари Валерій Атращенков та Віталій Рева посіли друге місце, а Гліб Бекетов із Іваном Дружченком здобули «бронзу».
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