20.05.2025 13:58 Рита Парфенова

Харківські бадмінтоністи вибороли 3 «золота» та 2 «срібла» на Кубку України–2025

Кубок України з бадмінтону 2025 завершився перемогою харківської команди: спортсмени здобули шість нагород – три перших місця, два других та одне третє.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

У Харкові відбувся Кубок України з бадмінтону 2025, де представники міста здобули шість призових місць. У жіночій одиночній категорії Софія Лаврова стала чемпіонкою, а в жіночій парній парі разом із Раєю Альмалалхою також посіла перше місце.

У змішаних парах Раія Альмалалха та Артем Почтарьов вибороли «золото», а Анастасія Єрохіна та Віталій Рева — «срібло». Чоловічі пари Валерій Атращенков та Віталій Рева посіли друге місце, а Гліб Бекетов із Іваном Дружченком здобули «бронзу».

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