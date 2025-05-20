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20.05.2025  14:00   Віталій Хіневич

У Харкові лікують каштани шляхом мікроін’єкцій (фото)

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» вперше проводять у місті інноваційне лікування каштанів від молі методом мікроін’єкцій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як пояснили на підприємстві, каштанова міль призводить до передчасного опадання та побуріння листя, що ослаблює дерева та може спричинити їх загибель.
 
Новий підхід передбачає введення спеціального препарату безпосередньо в стовбур дерева. Метод є безпечним для довкілля та забезпечує тривалий захист рослин.
 
 
Очікується, що завдяки цій технології вдасться покращити стан міських зелених насаджень та зберегти каштани в належному стані.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 травня у Салтівському та Київському районах Харкова тимчасово відключать газ.
 
Тэги:  жкг, харків
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