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20.05.2025  14:25   Віталій Хіневич

У Салтівському районі Харкова оновлюють водоводи

Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби зовнішніх водопровідних мереж Салтівського району цього року вже переклали 1160 метрів водоводів різних діаметрів та продовжують роботи із заміни технічно зношених ділянок водопровідних мереж.

 
Як повідомив сьогодні, 20 травня, начальник районної служби В'ячеслав Глущенко, наразі ремонтниками ведуться багатоетапні комплексні роботи на трубопроводі діаметром 250 мм, розташованому на вулиці Гвардійців-Широнінців, передає РЕДПОСТ.
 
«Уже завершили перекладку відкритим способом ділянки мережі довжиною 258 метрів мережі, а також відновили оглядовий колодязь. Наразі ведуться роботи із заміни двох вводів до будинків загальною протяжністю 40 метрів, а ще займаємося відновленням водопровідної камери. Ремонт виконуємо без відключення жителів від подачі води, а водопостачання буде припинено лише на короткий час перепідключення мереж.
 
Досвідчені працівники бригад в повній мірі забезпечені спецтехнікою та обладнанням, у роботі використовуємо сучасні матеріали, які прослужать не один десяток років. Після завершення відновлювальних заходів територію в обов'язковому порядку впорядкуємо», - наголосив В'ячеслав Глущенко.
 
Також він поінформував, що паралельно з оновленням водопровідних мереж районні бригади виконують усі ремонтні та профілактичні роботи на об'єктах водопровідного господарства. Так, з початку року ліквідовано 116 аварійних ситуацій на трубопроводах, із заміною запірно-регулюючої арматури капітально відремонтований 91 оглядовий колодязь і упорядковано 34 водорозбірні колонки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 травня у Салтівському та Київському районах Харкова тимчасово відключать газ.
 
Тэги:  жкг, харків
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