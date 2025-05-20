20.05.2025 14:40

Ігор Терехов: Переселенців з модульного містечка розселяємо по гуртожитках

Внутрішньо переміщені особи, які все ще проживають на території першого модульного містечка в Харкові, будуть розселені в гуртожитки.



Ігор Терехов: Переселенців з модульного містечка розселяємо по гуртожитках



Про це сьогодні, 20 травня, в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він нагадав, що це містечко було відкрите у співпраці з урядом Німеччини в січні 2015 року для переселенців з Донецької та Луганської областей. Воно було розраховане на проживання 488 осіб, а зараз там мешкають 37 ВПО. За словами мера, встановлені житлові контейнери були розраховані на три роки експлуатації, і цей термін вже давно збіг.

«Спочатку модульне містечко було заселене практично повністю. Але вже минуло понад десять років, і воно є непридатним для проживання. Ми запропонували людям переселитися в гуртожитки, частина з яких уже це зробила. Міська влада приділяє пильну увагу цьому питанню, і ми перевеземо звідти всіх громадян», - наголосив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку росії.