20.05.2025 14:40
Ігор Терехов: Переселенців з модульного містечка розселяємо по гуртожитках
Внутрішньо переміщені особи, які все ще проживають на території першого модульного містечка в Харкові, будуть розселені в гуртожитки.
Ігор Терехов: Переселенців з модульного містечка розселяємо по гуртожитках
Про це сьогодні, 20 травня, в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» повідомив
міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Він нагадав, що це містечко було відкрите у співпраці з урядом Німеччини в січні 2015 року для переселенців з Донецької та Луганської областей. Воно було розраховане на проживання 488 осіб, а зараз там мешкають 37 ВПО. За словами мера, встановлені житлові контейнери були розраховані на три роки експлуатації, і цей термін вже давно збіг.
«Спочатку модульне містечко було заселене практично повністю. Але вже минуло понад десять років, і воно є непридатним для проживання. Ми запропонували людям переселитися в гуртожитки, частина з яких уже це зробила. Міська влада приділяє пильну увагу цьому питанню, і ми перевеземо звідти всіх громадян», - наголосив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що за минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів
з боку росії.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0