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20.05.2025  14:40   

Ігор Терехов: Переселенців з модульного містечка розселяємо по гуртожитках

Внутрішньо переміщені особи, які все ще проживають на території першого модульного містечка в Харкові, будуть розселені в гуртожитки.


Ігор Терехов: Переселенців з модульного містечка розселяємо по гуртожитках
Про це сьогодні, 20 травня, в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Він нагадав, що це містечко було відкрите у співпраці з урядом Німеччини в січні 2015 року для переселенців з Донецької та Луганської областей. Воно було розраховане на проживання 488 осіб, а зараз там мешкають 37 ВПО. За словами мера, встановлені житлові контейнери були розраховані на три роки експлуатації, і цей термін вже давно збіг.  
 
«Спочатку модульне містечко було заселене практично повністю. Але вже минуло понад десять років, і воно є непридатним для проживання. Ми запропонували людям переселитися в гуртожитки, частина з яких уже це зробила. Міська влада приділяє пильну увагу цьому питанню, і ми перевеземо звідти всіх громадян», - наголосив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку росії.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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