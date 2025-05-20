    
Главная Новини Харкова Суспільство Мешканка Харкова святкує 100-річний ювілей
20.05.2025  15:05   

Мешканка Харкова святкує 100-річний ювілей

Мешканка Немишлянського району Дар’я Глуховірова відзначає 100-річний ювілей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
З днем народження ювілярку привітали представники райадміністрації.
 
Дар’я Михайлівна Глуховірова народилася в родині селян. У 12 років переїхала до Харкова. Впродовж 44 років працювала на будівельних та промислових підприємствах.
 
 
За багаторічну сумлінну працю отримала державні нагороди - медалі «Ветеран праці» та «За самовіддану працю в тилу в роки Другої світової війни».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилася виставка художньої графіки.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Надзвичайні події У Харкові молодик погрожував людям гранатами 20.05 Культура та туризм Маленьких митців Харкова запрошують взяти участь у творчому конкурсі 20.05 Надзвичайні події На Харківщині проведуть евакуацію лікарні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 