20.05.2025 15:05

Мешканка Харкова святкує 100-річний ювілей

Мешканка Немишлянського району Дар’я Глуховірова відзначає 100-річний ювілей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

З днем народження ювілярку привітали представники райадміністрації.

Дар’я Михайлівна Глуховірова народилася в родині селян. У 12 років переїхала до Харкова. Впродовж 44 років працювала на будівельних та промислових підприємствах.

За багаторічну сумлінну працю отримала державні нагороди - медалі «Ветеран праці» та «За самовіддану працю в тилу в роки Другої світової війни».

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