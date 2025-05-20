20.05.2025 13:20 Віталій Хіневич

На Харківщині виявили браконьєра, який ловив рибу сітками

У Берестинському районі виявлено порушення рибоохоронного законодавства.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

18 травня 2025 під час проведення рибоохоронних заходів, спільно з працівниками поліції Сахновщинського ВП 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області, на ставку неподалік с. Шевченково Берестинського району було виявлено громадянина який за допомогою гумового човна, ловив рибу забороненими знаряддями лову – рибацькими сітками з льоси у кількості 2 шт.

В такий спосіб чоловік вловив таку рибу: карась сріблястий - 39 екз., окунь - 1 екз. Загальна вага незаконно виловлених водних біоресурсів склала 13,9 кг.

Збитки, завдані рибному господарству України, склали 64 821 грн. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.

На особу складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. За вказаним фактом відомості внесено до ЄДРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

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