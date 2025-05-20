20.05.2025 12:50 Віталій Хіневич

У Чугуївському районі через вибухонебезпечний предмет постраждала жінка

62-річна жінка травмувалася, наступивши на вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

20 травня у селі Лукашове Чугуївського району, рухаючись ґрунтовою стежкою, 62-річна місцева мешканка наступила на невідомий вибуховий предмет, ймовірно міну ПФМ-1 «Пелюстка».

Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні. Постраждалу госпіталізовано.

«Звертаємось до громадян з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», - йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що З 19 по 20 травня рятувальники здійснили 23 виїзди, серед них – на пожежі, допомогу населенню та перевірку місць ворожих ударів.