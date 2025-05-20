20.05.2025 12:30 Рита Парфенова

Колишній фермер з Куп’янського району отримав заочну підозру за співпрацю з окупантами

СБУ повідомила про підозру 59-річному мешканцю Харківщини, який під час тимчасової окупації добровільно працював на керівній посаді в псевдоадміністрації рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта, який під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківської області займав керівну посаду в так званій окупаційній адміністрації.

Підозрюваним є 59-річний житель району, який до повномасштабного вторгнення вів сільськогосподарський бізнес, зокрема вирощував зернові та олійні культури. Влітку 2022 року чоловік добровільно погодився працювати на окупантів, отримавши посаду «помічника начальника Шевченківського територіального управління».

За вказівкою російських загарбників він здійснював адміністративні функції у населених пунктах Борівське та Волоська Балаклія. Зокрема, контролював дотримання комендантської години, поширював пропагандистські матеріали, проводив наради з іншими представниками окупаційної влади та організовував виплати від держави-агресора.

Також колаборант намагався впровадити освітні стандарти рф у місцевій гімназії.

Перед деокупацією Харківщини чоловік утік до росії, де наразі переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних доказів йому заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи з встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності тривають. Розслідування здійснюється співробітниками СБУ та поліції під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури.

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