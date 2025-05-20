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20.05.2025  11:39   Рита Парфенова

На Харківщині затримали 17-річного агента рф, який передавав ворогу дані про українських військових

СБУ викрила неповнолітнього мешканця Лозової, який шпигував для російських спецслужб у Харківській та Дніпропетровській областях.

колаборант

Як повідомляє РЕДПОСТ, Служба безпеки України затримала 17-річного мешканця Лозової, який працював на російські спецслужби. Його завербували через Telegram із обіцянкою «легких грошей».

Підліток їздив автобусами східними областями України та фіксував на телефон військові об’єкти, зокрема колону, що прямувала на передову. Для маскування використовував легенду про пошук поштового відділення.

Повернувшись додому, він узагальнював зібрану інформацію і передавав її російському куратору. За даними СБУ, зібрані дані могли бути використані для підготовки ракетних ударів.

колаборант

Спецслужба задокументувала діяльність агента та затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Заходи проводились спільно зі слідчими СБУ Харківщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що перед судом постане харків’янин, який передавав окупантам дані про ЗСУ.
Тэги:  колаборант, харків
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