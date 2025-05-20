20.05.2025 11:20

У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння

19 травня о 17:22 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у місті Ізюм.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить сміття у гаражі на площі 10 кв м. та дах житлового будинку на площі 60 кв м.

Пожежу о 18:30 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вночі сталася пожежа на території авторемонтного підприємства.