    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння
20.05.2025  11:20   

У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння

19 травня о 17:22 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у місті Ізюм.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганського гарнізону встановили, що горить сміття у гаражі на площі 10 кв м. та дах житлового будинку на площі 60 кв м.
 
 
Пожежу о 18:30 ліквідовано. Постраждалих немає. Причину встановлюють фахівці.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вночі сталася пожежа на території авторемонтного підприємства.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Надзвичайні події На Харківщині виявили браконьєра, який ловив рибу сітками 20.05 Надзвичайні події На Харківщині чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів 19.05 Надзвичайні події У Харкові неповнолітня дівчина підпалювала автомобілі українських захисників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 