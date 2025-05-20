20.05.2025 11:45 Віталій Хіневич

У частині Новобаварського району Харкова тимчасово не буде води

Комунальники проведуть планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харьковводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні насосної станції та водопровідних мережах, з метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, тимчасово з 9:00 до 21:00 21 травня буде припинено водопостачання:

частини Новобаварського району, обмеженої:

вул. Звенигородською,

вул. Маковського,

Кільцевою дорогою,

вул. Конопляною,

вул. Академіка Грищенка,

пр. Дзюби,

вул. Лекторською,

вул. Олени Якуби,

вул. Славетною,

вул. Врубеля,

вул. Билинною,

пров. Шаруканським,

вул. Археологів,

вул. Врубеля,

вул. Марії Кисляк,

вул. Василя Бугрименка.

Під час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: вул. Врубеля, 42 та вул. Академіка Грищенка, 40.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.

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