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20.05.2025  11:45   Віталій Хіневич

У частині Новобаварського району Харкова тимчасово не буде води

Комунальники проведуть планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харьковводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні насосної станції та водопровідних мережах, з метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, тимчасово з 9:00 до 21:00 21 травня буде припинено водопостачання:
 
частини Новобаварського району, обмеженої:
 
  • вул. Звенигородською, 
  • вул. Маковського, 
  • Кільцевою дорогою, 
  • вул. Конопляною, 
  • вул. Академіка Грищенка, 
  • пр. Дзюби, 
  • вул. Лекторською, 
  • вул. Олени Якуби, 
  • вул. Славетною, 
  • вул. Врубеля, 
  • вул. Билинною, 
  • пров. Шаруканським, 
  • вул. Археологів, 
  • вул. Врубеля, 
  • вул. Марії Кисляк, 
  • вул. Василя Бугрименка.
Під час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: вул. Врубеля, 42 та вул. Академіка Грищенка, 40.
 
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
 
З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 травня у Салтівському та Київському районах Харкова тимчасово відключать газ.
 
Тэги:  жкг, харків
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