20.05.2025 11:45 Віталій Хіневич
У частині Новобаварського району Харкова тимчасово не буде води
Комунальники проведуть планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні насосної станції та водопровідних мережах, з метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, тимчасово з 9:00 до 21:00 21 травня буде припинено водопостачання:
частини Новобаварського району, обмеженої:
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вул. Звенигородською,
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вул. Маковського,
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Кільцевою дорогою,
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вул. Конопляною,
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вул. Академіка Грищенка,
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пр. Дзюби,
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вул. Лекторською,
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вул. Олени Якуби,
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вул. Славетною,
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вул. Врубеля,
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вул. Билинною,
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пров. Шаруканським,
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вул. Археологів,
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вул. Врубеля,
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вул. Марії Кисляк,
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вул. Василя Бугрименка.
Під час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: вул. Врубеля, 42 та вул. Академіка Грищенка, 40.
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.
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