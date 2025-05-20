У Харкові згоріла СТО – пожежу площею 400 кв. м ліквідували вночі (відео, фото)

У Шевченківському районі Харкова спалахнула масштабна пожежа на станції техобслуговування. Завдяки злагодженим діям ДСНС вдалося врятувати чотири вантажівки.
Про не повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У ніч на 20 травня в Шевченківському районі Харкова сталася пожежа на станції технічного обслуговування. За інформацією ДСНС, повідомлення про займання надійшло 19 травня о 23:48.
Вогонь охопив другий поверх двоповерхової будівлі, площа займання сягнула близько 400 квадратних метрів. На місце події оперативно прибули дев’ять пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці оперативно діяли, оскільки існувала загроза розповсюдження полум’я на вантажні автомобілі.
У результаті рятувальних робіт вдалося запобігти знищенню чотирьох вантажівок. Пожежу було локалізовано о 00:09, а повністю ліквідовано о 02:46.
До гасіння залучались 52 рятувальники та дев’ять одиниць техніки. Постраждалих унаслідок пожежі немає. Причини загоряння наразі встановлюються.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько опівночі в Шевченківському районі Харкова загорілася будівля автосервісу. Пожежа не пов’язана з обстрілами, її площа склала близько 400 м².
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